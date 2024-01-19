800 TL’yi ödemezse beş gün içinde hapis

Seferberliğe gitmeyi reddederek vicdani reddini açıklayan Mustafa Hürben, 800 TL para cezası aldı. Hürben, bu miktarı 5 gün içinde ödememesi durumunda 3 gün hapis cezasına çarptırılacak

Seferberliğe gitmeyi reddeden Vicdani Retçi Mustafa Hürben’e, Askeri Mahkeme’de yargılandığı davada 800 TL para cezası verildi. Hürben, dünden itibaren beş gün içerisinde para cezasını ödemezse 3 gün hapis yatacak.Hürben’e destek için; "Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi aktivistleri"nin yanı sıra bazı milletvekilleri, sivil toplumdan temsilciler, Güney Kıbrıs’tan bazı siyasi parti ve örgüt ile yurt dışından temsilciler Askeri Mahkeme avlusunda toplandı.Yargıç Tutku Candaş mahkemede, 14 Aralık’ta görüşülen davadan bugüne bazı girişimler yapıldığını ifade ederek, konuyla ilgili yasa tasarısının gündeme geldiğine dikkat çekti.Savcı Doğa Tokay da, dava açıldığında böyle bir yasa tasarısı söz konusu olmadığını belirterek, erteleme istenmesi durumunda buna olumlu bakacaklarını söyledi.Hürben’in Avukatı Öncel Polili ise, yasa tasarısı gündemde olsa da Meclis’te ivediliğinin reddedildiğini, yakın zamanda bunun sonuçlanmayacağını ifade ederek, sanığın, davasının, bitirilmesi arzusunda olduğunu belirtti.Sanık Mustafa Hürben’in seferberlik eğitimine gitmediğini kabul etmesinin ardından konuşan Savcı Doğa Tokay, Hürben’in 8 Aralık 2020’de bedelli askerliğini tamamladığını ve terhis olduğunu kaydetti. Tokay, bunun sanığın ilk seferberlik çağrısı olduğunu ifade etti.Avukat Öncel Polili ise, sanığın inançlarının askerlik hizmeti ile çeliştiğini ve bu nedenle seferberliğe katılmadığını belirterek, sanığın Anayasa’nın giriş kısmına uygun şekilde hareket ettiğini ifade etti. Polili, sanığın askerlik yaptığını ancak vicdani reddin doğuştan değil, sonradan oluşabilecek bir hak olduğunu anlattı.Yargıç Tutku Candaş da, sanığın 8 Haziran 2022 tarihinde seferberlik eğitimine katılmadığını belirterek, KKTC’de vicdani ret ile ilgili bir düzenlemenin mevcut olmadığını ancak yasa tasarısının gündeme geldiğini söyledi.Yargıtay kararı ve yasa tasarının sanığın lehine hafifletici sebebe uygun olduğunu ifade eden Candaş, sanığın, sabıkasız olması ve suçunu kabul etmesinin de hafifletici sebepler arasında yer aldığını kaydetti.Açıkladığı nedenlerden dolayı sanığı hapis cezasına çarptırmayı uygun bulmadığını kaydeden Candaş, para cezasını uygun bulduğunu belirtti. Yargıç Candaş, Hürben’e, 800 TL para cezası vererek, cezanın, dünden itibaren beş gün içerisinde ödenmemesi durumunda Hürben’in 3 gün hapis yatacağını açıkladı.Davanın ardından konuşan "Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi Sözcüsü" Murat Kanatlı, mahkemenin kararının önemli olduğunu ifade ederek, vicdani ret hakkının tanınmasıyla ilgili önemli bir süreç geçirildiğini belirtti.“Daha önce savcılık itiraz ederdi, bu defa herhangi bir itiraz olmadı” diyen Kanatlı, topun Meclis’te olduğunu söyledi. Kanatlı, Meclis’te yasa değişikliği yapılmaması halinde diğer vicdani retçilerin de cezaevine gireceğini kaydetti.Kanatlı, Mustafa Hürben’in, para cezasını ödememe kararı nedeniyle beş gün sonra cezaevinde olacağını söyledi.Vicdani Retçi Mustafa Hürben de, Meclis’teki milletvekillerinin, konuyla ilgili girişimde bulunmasını temenni etti.