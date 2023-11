8 yıldır kaçak yaşıyordu!

Lefkoşa’da kimisi 8 yıldır, kimisi de iki yıldır kaçak yaşadığı tespit edilen ikisi Nijeryalı, biri Kamerunlu ve biri de Pakistanlı olmak üzere dört zanlı cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak kaldıkları tespit edilen Nijerya uyruklu üç zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların 17 Kasım 2023 tarihinde ülke genelinde yapılan denetimlerde Lefkoşa’da tespit edildiklerini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlılardan 21 yaşındaki Nijeryalı

Mabel Agbomere Eigbochie’nin 22 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 179 gün,

23 yaşındaki Nijeryalı Favour Adeshina’nın 16 Ekim 2022 tarihinden itibaren 397 gün ve 27 yaşındaki Nijeryalı Toheeb Oluwatobi Abdul’un yapılan muhaceret kontrolünde ise 18 Ekim 2022 tarihinden itibaren 395 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduklarını açıkladı.

Polis memuru zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi. Polis, ülkede kaçak yaşam süren her iki zanlının da 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlılar uçak biletlerini kendilerinin kesebileceğini belirterek, kısa sürede ülkelerine gönderilmeyi talep etti.

Yargıç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Öte yandan Lefkoşa Polis Müdürlüğü muhaceret şubesine işlem yapmaya giden ancak ülkede kaçak kaldıkları ortaya çıkan 26 yaşındaki Kamerunlu Yannick Engoulou Atangana ile 29 yaşındaki Pakistanlı Uzair Khan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 17 Kasım 2023 tarihinde, saat 12.00’de, LPM Muhaceret Şubesine gelen Lefkoşa’da sakin Yannick Engoulou Atangana’nın yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 718 gün, Uzair Khan’ın yapılan muhaceret kontrolünde ise 28 Şubat 2015 tarihinden itibaren 3154 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini ve her iki zanlının tutuklanarak, haklarında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis memuru zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi. Polis, ülkede kaçak yaşam süren her iki zanlının da 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Polisin ardından söz hakkı alan zanlılar uçak biletlerini kendilerinin kesebileceğini belirterek, kısa sürede ülkelerine gönderilmeyi talep etti. Yargıç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.