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8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı

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Girne’de bir kişi, komşusunun 8 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı

Girne’de komşusunun 8 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen D.Z. dün mahkemeye çıkarıldı.
Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Gökhan Belet, zanlının 2021 yılı Şubat ayı içerisinde Girne’de aynı apartmanda kaldığı komşusunun 8 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının 3 ayrı tarihte kız çocuğunun göğsünü, cinsel organını, kalçalarının defalarca okşayarak, cinsel saldırı suçunu gerçekleştirdiğini açıkladı. Zanlının şikayet üzerine Girne’de tespit edilerek tutuklandığını ifade eden Belet, kız çocuğunun ergen ve çocuk psikiyatrisinde muayenesinin başladığını açıkladı. Olayla ilgili 7 ifade aldıklarını, soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti
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