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8 mültecinin ihraç emirleri bekleniyor

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Mağusa’da tespit edilen Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen hakkında ihraç emri çıkarılması bekleniyor

8 mültecinin ihraç emirleri bekleniyor

Mağusa’dageçtiğimiz hafta sonu Larnaka yolu üzerinde polis ekipleri tarafından tespit edilen Suriye uyruklu 8 mülteci hakkındaki soruşturma devam ediyor.
“Onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yapmak” suçlaması ile geçtiğimiz hafta sonu tutuklanan 8 mülteci hakkındaki karantina süreci devam ederken PCR sonuçlarının negatif çıktığı öğrenilen mültecilerin Geçitkale Polis Karakolu hücrelerinden Demirhan’da faaliyet gösteren bir otele sevk edildikleri öğrenildi.
Karantina süreçleri devam eden mülteciler hakkındaki tutukluluk müracaatları bugün yeniden gıyaplarında yapılırken, 8 mültecinin tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.
 
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