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8 gram uyuşturucuyu 160 Euro’ya satmış

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Evinde satışa hazır 50 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ile yakalanan Eser Berkol, uyuşturucuyu bir şahıstan alıp, 8 gramını 160 Euro karşılığında tanımadığı iki farklı kişiye verdiğini itiraf etti

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8 gram uyuşturucuyu 160 Euro’ya satmış
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Uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Eser Berkol mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder,  26.12.2021 tarihinde Lefkoşa’da, PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu 39 yaşındaki zanlı Eser Berkol’un ikametgâhında yapılan aramada; satışa hazır paketlerde yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet hassas terazi ve üç adet öğütücü bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının konu maddeleri aranan 1 şahıstan alıp, 8 gramını 160 Euro karşılığında tanımadığı iki farklı kişiye verdiğini itiraf ettiğini anlattı. Polis, aranan 1 kişi olduğunu ve tahkikatın devam ettiğini belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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