banner913
banner932
Dürüst çiftine tutuklama şoku
Dürüst çiftine tutuklama şoku
14 0
Sister Firdevs’i kaybettik
Sister Firdevs’i kaybettik
6 0
 
Basketbol Büyükler EXtend Ligi kuraları çekildi
Basketbol Büyükler EXtend Ligi kuraları çekildi
15 0
En fazla yağış Kantara’da kaydedildi
En fazla yağış Kantara’da kaydedildi
39 0
KTSO üyeleri Dubai’de
KTSO üyeleri Dubai’de
20 0
LTB'de sistem yenilemesinden dolayı bazı işlemler yapılamayacak
LTB'de sistem yenilemesinden dolayı bazı işlemler yapılamayacak
17 0
YDÜ’nün KKTC Öğrenci Yerleştirme Sınavı 25 Mayıs’ta
YDÜ’nün KKTC Öğrenci Yerleştirme Sınavı 25 Mayıs’ta
37 0
banner1012

791 gün kaçak yaşadı

Nijerya uyruklu Chidera Henry Nwodo’nun yapılan muhaceret kontrolünde 791 gün KKTC’de kaçak yaşadığı tespit edildi

banner974
791 gün kaçak yaşadı
banner971
KKTC’de ikamet izinsiz olarak yaşayan Nijerya uyruklu Chidera Henry Nwodo tutuklanarak, dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Polis, zanlının 21 Şubat 2024 tarihinde saat 13.30 sıralarında Yakın Doğu Üniversitesi'nden alınan bilgide zanlının ülkede kaçak kaldığının öğrenilerek, tutuklandığını söyledi.
Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 22 Aralık 2021 tarihinden itibaren 791 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının belirlendiğini söyledi. Polis memuru, Nijerya uyruklu zanlının ülkede herhangi bir yasal bağı olmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.