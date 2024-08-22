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76 yaşındaki sanığa beş yıl hapis

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Lefkoşa’da eşinin adına düzenlediği sahte vekaletnamelerle milyonlarca lira kredi çeken 76 yaşındaki Recep Atılgan, 5 yıl hapse mahkum oldu

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76 yaşındaki sanığa beş yıl hapis
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Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde sahte vekaletname düzenleme, tedavüle sürme başlıkları altında 23 davadan yargılanan 76 yaşındaki Recep Atılgan hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Sanık yargılandığı tüm davalardan suçlu bulunarak, 5 yıl hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu.

Yargıç Barkın, sanığın 11 Ağustos 2006 tarihinde Lefkoşa’da bir noterde dolandırmak kastıyla ve yetkisi olmadan eşinin adına hazırladığı vekâletnameyi imzalayıp, mühürletip sahtelediğini söyledi.

Yargıç, sanığın sahte vekaletnameyi YDÜ Bankasına hesap için vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü kaydetti.  Yargıç, sanığın 2006 yılında hazırladığı vekaletnameyle bankadan 100 bin sterlin, 300 bin TL, 154 bin 690 euro, 546 bin 314 TL kredi temin ettiğini açıkladı. Yargıç, sanığın bankadan aldığı krediye karşılık eşi adına düzenlediği sahte vekâletnameyi kullanarak, eşinin adına olan taşınmaz malı ipotek verdiğini açıkladı.

Yargıç, sanığın 14 Kasım 2008 tarihinde ise eşinin imzalamadığını bildiği halde tasdik memuruna giderek, başka bir vekaletnameyi mühürleterek, düzenlenmesine imkan sağlayıp sahtelediğini açıkladı. Yargıç, sanığın 2006 ve 2008 yıllarında hazırladığı sahte 2 adet vekaleti 2008 yılında Tapu ve Kadastro Dairesine vererek tedavüle sürdüğünü söyledi.  

Yargıç, sanığın 9 Ağustos 2010 tarihinde de sahte vekaletnameyle Şehir Planlama Dairesine başvurup, planlama onayı başvuru formunu eşi adına imzalayarak, sahte belge hazırladığını açıkladı. Yargıç, sanığın 9 Ağustos 2010 tarihinde hazırladığı sahte belgeyi de Şehir Planlama Dairesinde memura vererek tedavüle sürdüğünü belirtti.

Yargıç, sanığın itham olduğu 23 davayı kabul ettiğini ifade etti. Sanığın işlediği suçlardan ciddi menfaat elde ettiğini belirten Yargıç, 2006 yılında oldukça ciddi bir meblağ olan 100 bin sterlin, 300 bin TL, 154 bin 690 euro, 546 bin 314 TL kredi temin ettiğini ifade etti. Sanığın birden fazla aynı suçları işlediğine vurgu yapan Yargıç, sanığın bankanın tüm zararını da karşılamadığını belirtti.

Sanığın işlemiş olduğu suçların sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Barkın, bu tür suçlara etkin ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Yargıç, sanığın yaşını, sabıkasız oluşunu, davası görülünceye kadar geçen sürede herhangi bir suça karışmamış olmasını, bankanın zararının bir kısmını karışmamış olmasını lehine değerlendirdikten sonra 5 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

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