750 araç sürücüsüne ceza kesildi

Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri yaptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, asayiş ve trafik denetimleri dün gece 22.00 ile bu sabah 03.00 saatleri arasında gerçekleşti.

- Gazimağusa

Gazimağusa’da kontrol edilen kafeler, barlar, marketler, kahvehaneler ve gece kulüplerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde yapılan kontrollerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi. Ayrıca, ikamet izinsiz olarak tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Gazimağusa’da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında ise 640 araç kontrol edildi. 89 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilirken, 7 adet araç trafikten men edildi.

- Girne

Girne’de kıraathaneler, pansiyonlar ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kapama saatlerine uymayan 6 işletme ile müzik yayın iznini ihlal eden 2 işletme hakkında yasal işleme gidildi.

Ayrıca, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 40 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi, ikamet izinsiz olarak tespit edilen iki kişi ise tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında 1569 araç kontrol edildi, 252 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi ve 30 adet araç trafikten men edildi.

- Güzelyurt

Güzelyurt’ta bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehanelerde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında ise 550 araç kontrol edildi ve 60 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi. 2 adet araç ise trafikten men edildi.

- İskele

İskele’de eğlence mekânları ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 2 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında 420 araç kontrol edildi ve 52 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi.

