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73 yaşındaki sürücü, 70 yaşındaki yayaya çarptı

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73 yaşındaki sürücü, 70 yaşındaki yayaya çarptı
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Girne’de meydana gelen trafik kazasında, 70 yaşındaki yaya yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Girne’de Osman Alkan (E-73), yönetimindeki JU 673 plakalı araçla Naci Talat Caddesi’nde seyir halindeyken dikkatsizce Çelebi Sokağa dönüş yaptığı sırada yolu yaya olarak geçmeye çalışan İsmail Şanlıer’e (E-70) çarptı. Kaza sonucu yaralanan Şanlıer kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

 
Girne’de meydana gelen bir diğer trafik kazasında ise, Alexandr Stepanov (E-40) yönetimindeki NL 646 plakalı araçla seyrettiği sırada karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağ tarafında bulunan Güneş Sokağa dönüşe geçen Birkan Yalçın (E-21) yönetimindeki RN 140 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.
 
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Birkan Yalçın kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından müşahede altına alındı.
 
Yeşilyurt’ta dün gece Metin Kuşçu (E-46), yönetimindeki JV 041 plakalı araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsiz bir şekilde önünde ayni istikamete doğru seyreden ZRA 584 plakalı aracı geçtişi sırasında Mohammad A. Mohammadyar (E-24) yönetimindeki ZRA 584 plakalı araçla çarpıştı.
 

Kaza sonucu yaralanan olmadı. JV 041 plakalı araç sürücüsü Kuşcu tutuklandı.(FEZ)
 
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