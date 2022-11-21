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70 kazada 28 yaralı

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Lefkoşa, 21 Aralık 22 (TAK) KKTC’de son bir haftada meydana gelen 70 trafik kazasında 28 kişi yaralandı.

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70 kazada 28 yaralı


Polis Genel Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, kazalar sonucu 2 milyon 385 bin TL’lik maddi hasar oluştu.

Söz konusu kazaların 33’ü Lefkoşa, 15’i Gazimağusa, 15’i Girne, 3’ü Güzelyurt, 4’ü İskele’de gerçekleşti. Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (22) , dikkatsiz sürüş yapmak (17), kavşakta durmamak (10), yakın takip (8) ve diğer etkenler (13) olarak sıralandı.

-696 araç sürücüsüne yasal işlem

Öte yandan ülke genelinde gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde  9 bin 924 araç sürücüsünden 696’sı hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Trafik suçlarında ilk 3 sırayı; sürat (130), seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak (110) ve seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (105) aldı.
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