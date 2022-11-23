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7 yıl sonra tutuklandı

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7 yıl önce havaalanında unutulan bir dizüstü bilgisayarı çalan ve Adana’ya kaçan Serdar Varsavaş, 7 yıl sonra adaya geri döndü ve Girne Turizm Limanı'ndan KKTC'ye giriş yapmak isterken tutuklandı

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7 yıl sonra tutuklandı

 
Havaalanında unutulan laptop çantasını çalan zanlı Serdar Varsavaş tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Metin Cengiz, olguları aktardı. Polis, 16.01.2015 tarihinde saat 10:05 raddelerinde Güzelyurt’ta sakin isminin baş harfleri E.T’nin KKTC Havalimanı’nda yolcu gidiş salonu içerisinde bulunan X Ray cihazı masasında laptop çantası içinde unuttuğu 1 adet Toshiba marka siyah renk dizüstü bilgisayarın Adana yolcusu olan zanlı Serdar Varsavaş tarafından alınmak suretiyle sirkat edildiğini belirtti.
Polis, 21.11.2022 tarihinde zanlı Serdar Varsavaş’ın Girne Turizm Limanı'ndan KKTC'ye giriş yapmak isterken görevli polisler tarafından tespit edildiğini söyledi.
Polis, zanlının gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini ve adada turist izni ile ikamet ettiğini belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.
 Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 5 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.
 
 
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