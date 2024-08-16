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7 yıl kaçak yaşadı!

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Polis Muhaceret Şubesine giriş çıkış belgesi almaya giden Zimbabwe uyruklu İnnocent Madenhire’nin ülkede 2017 yılından beri kaçak yaşadığı tespit edildi

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7 yıl kaçak yaşadı!
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KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Zimbabwe uyruklu İnnocent Madenhire dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 14 Ağustos 2024 tarihinde saat 09.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Muhaceret Şubesine giriş-çıkış belgesi almaya gelince tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30 Ekim 2017 tarihinden 2 bin 450 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, suçüstü tutuklanan zanlı hakkında gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı 2015 yılında öğrenci olarak geldiğini, 2020 yılında eczacılık bölümünü bitirdiğini ancak okula borcu olduğu için diplomasını alamadığını, bu nedenle gidemediğini söyledi.

Zanlı, “Zaten buradan gitmek istiyorum. Ama okuldan belgelerimi almaz lazım” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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