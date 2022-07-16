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7 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi

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7 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi

Alsancak'ta bir hotelin havuzunda bulunduğu esnada boğulma tehlikesi geçiren çocuk Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yoğun bakımda kontrol altında.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 11:30 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelde, İbrahim Güner (E-7), otelin havuzunda bulunduğu bir esnada boğulma tehlikesi geçirmiştir.

İbrahim Güner kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından, çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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