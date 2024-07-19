656 gündür kaçak yaşıyorlardı

İkamet izinsiz bulunmak suçundan tutuklanan Nijerya uyruklu Blessing Omonı ve Hauwa Matthew dün sabah mahkemeye çıkarıldı.
Polis, zanlıların 17 Temmuz 2024 tarihinde saat 19.00 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edildiklerini söyledi. Polis, şüpheli görülerek, kimlik kontrolü yapılan zanlıların her ikisinin de 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren 656 gün, KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerini tespit ettiklerini açıkladı.
Polis memuru, ülkede yasal bağı bulunmayan zanlıların cezaevine gönderilmesini talep etti.
Polisin ardından söz hakkı verilen zanlılar cezalarını ödeyip, yasal statüye kavuşmak istediklerini söyledi.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların davaları görülünceye kadar 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.
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