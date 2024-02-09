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652 gün kaçak yaşadı

Gönyeli’de devriye gezen polis ekipleri tarafından kontrol edilen Sudan uyruklu İbrahim Albra’nın 652 gündür KKTC’de kaçak yaşadığı tespit edildi

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652 gün kaçak yaşadı
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KKTC'de ikamet izinleri olmadan yaşayan Sudan uyruklu İbrahim Albra, polis ekipleri tarafından tutuklanarak, teminat talebiyle dün yargı önüne çıkarıldı. Gönyeli Polis Karakolu'nda görev yapan polis memuru, mahkemede yaşananları aktardı.
Olay, 6 Şubat 2024 tarihinde, yerel saat ile 14.00 sıralarında Gönyeli bölgesinde devriye gezen polis ekipleri tarafından tespit edildi. Polis memurunun ifadelerine göre, İbrahim Albra'nın 25 Nisan 2022 tarihinden itibaren 652 gün süresince KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiği muhaceret kontrolleri sırasında belirlendi.
Polis, Albra'nın suçüstü yakalanarak tutuklandığını ve Muhaceret Dairesi'nden alınan bilgilerle ülkede kaçak yaşadığının teyit edildiğini açıkladı. Sudan uyruklu zanlının ülkede herhangi bir yasal statüsünün olmadığına dikkat çekildi ve tutuklu yargılanması talep edildi.
Mahkeme sürecini yöneten Yargıç, İbrahim Albra'nın 10 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.
 
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