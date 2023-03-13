61 araç trafikten men edildi

Beş ilçede yapılan denetimlerde 1012 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi, 61 araç da trafikten men edildi

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahalarında önceki gün ve dün eş zamanlı yaptığı asayiş ve trafik denetimlerinde 1012 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi. 2 sürücünün tutuklandığı trafik denetimlerinde 61 araç da trafikten men edildi. Denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 107 kişi belirlendi.

Denetimler önceki gece 20.00'de başlayıp, dün sabah 3.00 'te sona erdi.

Lefkoşa’da yapılan asayiş denetimleri kapsamında, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilerek, izin kurallarına uymadıkları tespit edilen 6 gece kulübü işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 27 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Öte yandan trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, 520 araç sürücüsü kontrol edilerek, 1’i alkollü içki tesiri altında, 18’i belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 110 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 8 sürücünün aracı trafikten men edilerek, 1 sürücü tutuklandı.

Gazimağusa’da; kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam 892 araç sürücüsü kontrol edilerek, 3’ü alkollü içki tesiri, 2’si sürüş ehliyetsiz, 44’ü belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 105 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 8 sürücünün aracı ise trafikten men edildi.

Girne’de; Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 59 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 1435 araç sürücüsü kontrol edilerek, 17 kişi alkollü içki tesiri, 1’i sürüş ehliyetsiz, 73’ü belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 346 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 42 sürücünün aracı ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta; gerçekleştirilen asayiş denetimleri kapsamında, kahvehaneler, bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilerek, kapatma saatine uymadığı tespit edilen bir eğlence mekanı işletmecisi ve izinsiz olarak seyyar satış yaptığı tespit edilen bir kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam 1400 araç sürücüsü kontrol edilerek, 1’i alkollü içki tesiri altında, 74’ü belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 357 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 5 sürücünün aracı trafikten men edildi, 1 sürücü de tutuklandı.

İskele’de; kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 12 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Öte yandan trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam 450 araç sürücüsü kontrol edilerek, 65’i belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 94 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

