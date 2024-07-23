6 yıldır kaçak yaşıyordu!

Kuzey Kıbrıs’ta uzun süredir kaçak yaşam süren Iruvie Wanogho KKTC'de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, önceki gece saat 23.40 raddelerinde Lefkoşa’da, tahkikat maksatlarıyla Lefkoşa Polis Müdürlüğü Kadına Şiddet Şubesi'nde bulunan Lefkoşa'da Sakin Iruvie Wanogho'nun yapılan muhaceret kontrolünde 16.05.2018 tarihinden itibaren toplam 2258 gündür KKTC'de İkamet İzinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının, cezaevine gönderilmesini talep etti.
Yargıç, zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak amacıyla 20 günü geçmeyen bir süre ile cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.
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