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“6 yıldır bu ülkede nasıl yaşadın?”

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Lefkoşa’da Polis Muhaceret Şubesine giriş-çıkış belgesi almaya gelen Bangladeş uyruklu Muhammed Kamala Uddin’in 6 yıldır ülkede kaçak yaşadığı tespit edildi. Yargıç Jale Ergüden, mahkemeye çıkarılan zanlıya “6 yıldır bu ülkede ikamet izinsiz kalıyorsun? Bu süre içerisinde ne yedin, ne içtin, nerelerde çalıştın” diye sorarken, zanlı ise günü birlik işlerde çalıştığını iddia etti

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“6 yıldır bu ülkede nasıl yaşadın?”
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KKTC’de kaçak yaşam süren Bangladeş uyruklu Muhammed Kamala Uddin tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 6 Ağustos 2024 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Muhaceret Şubesine giriş-çıkış belgesi almaya gelen zanlının muhaceret kontrolünde 11 Kasım 2019 tarihinden beri ülkede ikamet izinsiz kaldığının belirlenerek, suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Bangladeş vatandaşı olduğunu, KKTC’de yasal bir bağı bulunmadığını belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Yargıç Jale Ergüden, zanlıya “6 yıldır bu ülkede ikamet izinsiz kalıyorsun, bu süre içerisinde ne yedin, ne içtin, ne yaptın veya nerelerde çalıştın” diye sordu. Zanlı ise günü birlik işlerde çalıştığını iddia etti. Yargıç, 6 yıl boyunca günü birlik iş bulup, yaşamanın mümkün olmadığını ifade ederek, zanlının doğruları söylemediğini ifade etti.

Ergüden, zanlıyı davası görülünceye kadar 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi. 

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