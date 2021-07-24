6 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza

Sokağa çıkma yasağı kapsamında 23-24 Temmuz tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 6 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.