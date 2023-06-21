6 kişinin yaralandığı kazada sürücü serbest kaldı

Gönyeli Çemberine 6 kişinin yaralandığı kazada alkollü araç kullanarak kazaya sebebiyet veren zanlı Azubuıke Macdonald Morah mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Polis mesele ile ilgili olarak araç sürücü zanlının yapılan alkol kontrolünde 317 promil alkollü çıktığını belirterek tutuklandığını ve soruşturmanın başlatıldığını söyledi.
Polis, davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması, 50 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada 3 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.
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