banner913
banner932
Atletler derece için yarıştı
Atletler derece için yarıştı
11 0
Mağusa'da ev yangını zarara neden oldu
Mağusa'da ev yangını zarara neden oldu
34 0
 
Boğazköy-Gönyeli ana yolunda seyir halindeki araç yandı
Boğazköy-Gönyeli ana yolunda seyir halindeki araç yandı
34 0
Arife günü tatil verildi… Bayram tatili 6 gün olacak
Arife günü tatil verildi… Bayram tatili 6 gün olacak
212 0
“Halkımızın ortak adayı durumundayım”
“Halkımızın ortak adayı durumundayım”
11 0
“Seçimi kazanırsak hükümet sarsılacak”
“Seçimi kazanırsak hükümet sarsılacak”
11 0
“Aydınlık günler yakın”
“Aydınlık günler yakın”
11 0
banner915

6 kişinin yaralandığı kazada sürücü serbest kaldı

banner953

Gönyeli çemberinde 6 kişinin yaralandığı kazada alkollü araç kullanarak kazaya sebebiyet veren zanlı, teminatla serbest bırakıldı

banner825
6 kişinin yaralandığı kazada sürücü serbest kaldı
Gönyeli Çemberine 6 kişinin yaralandığı kazada alkollü araç kullanarak kazaya sebebiyet veren zanlı Azubuıke Macdonald Morah mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Polis mesele ile ilgili olarak araç sürücü zanlının yapılan alkol kontrolünde 317 promil alkollü çıktığını belirterek tutuklandığını ve soruşturmanın başlatıldığını söyledi.
Polis, davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması, 50 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada 3 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.