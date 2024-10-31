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6 bin lira için iş arkadaşını yumrukladı

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Deprem nedeniyle 2022 yılında ailesiyle ülkeye gelip yerleşen TC vatandaşı 47 yaşındaki Sait Orhan, “akrabasından 6 bin liralık borcunu ödemesini istediği” gerekçesiyle iş arkadaşının ağzına yumruk vurup dişlerini kırdı

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6 bin lira için iş arkadaşını yumrukladı
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Alacak verecek meselesinden Haspolat'ta çıkan kavgada bir kişi yaralandı, bir kişi tutuklandı.

Önceki gün saat 17.00 sıralarında, Haspolat’ta un fabrikasının çıkışında yaşanan kavgada, 54 yaşındaki isminin baş harfleri M.S.’nin yüzüne yumruk vurarak darp eden ve üç dişinin kırılmasına neden olan 47 yaşındaki Sait Orhan tutuklandı. 6 bin liralık borcunu isteyen şahsı darp ettiği öğrenilen zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 29.10.2004 tarihinde saat 17:00 raddelerinde Haspolat'ta bulunan bir iş yerinin çıkış kısmında akrabasından borcunu ödemesini istediği gerekçesiyle konu yerde çalışan zanlının sağ eli ile iş arkadaşı M.S.’nin ağzına yumruk vurmak suretiyle 3 adet üst dişlerinin kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattığını söyledi. Polis, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını, itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini ve kendisine okunan dava tebliği kabul ettiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının TC vatandaşı olup, deprem nedeniyle 2022 yılında ailesiyle ülkeye gelip, yerleştiğini ve çalışma izni olduğunu söyledi. 

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 35 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 400 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve  haftada  2 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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