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6 ay önce yaşanan hırsızlık olayı faili yakalandı

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6 ay önce yaşanan hırsızlık olayı faili yakalandı
Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şoför okulu içerisinde geçen yıl ağustos ayında meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 45 yaşındaki bir erkek şahıs tutuklandı.
Polisten yapılan açıklamada, “19.08.2020 tarihinde, Lefkoşa'da faaliyet gösteren Kandaz Şoför okulu içerisinden, Havva Kandaz’a ait çanta içerisinde muhafaza edilen cep telefonu ve altın bileziğin çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.T.(E-45) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir” denildi.
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