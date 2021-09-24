6 araç trafikten men edildi

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri, sorumluluk alanları içinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimler, önceki gece 22.00 ile 01.00 saatleri arasında yapıldı.Lefkoşa’daki denetimler sırasında, bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, gece kulüpleri, restoranlar, meyhaneler, marketler, bar ve eğlence yerleri ile kahvehaneler kontrol edildi.3 iş yerinin kapatma saatine uymadığı tespit edildi ve bahse konu işletme sahipleri hakkında yasal işleme gidildi. Kumarhanelerdeki denetimler sonucu ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 28 kişi tespit edilerek, haklarında yasal işleme gidildi.Trafik ekiplerinin denetimleri sırasında 824 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 257 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Alkollü araç kullanma suçundan dolayı 6 araç trafikten men edilirken, 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.İskele’de faaliyet gösteren bar ve eğlence yerlerindeki kontrollerde ise herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.Polisin İskele bölgesindeki asayiş ve trafik denetimleri sırasında kumarhanelere girmeleri ve buralarda bulunmaları yasak 6 kişi tespit edilerek, haklarında yasal işleme gidildi.İskele’de trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 300 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 36 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.