53 kazada 14 kişi yaralandı 1 kişi hayatını kaybetti

Ülkede son 1 haftada 53 trafik kazası meydana gelirken, 1 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 12 - 18 Ekim tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri içinde; süratli araç kullanmak (15), dikkatsiz sürüş yapmak (12), kavşakta durmamak (8), yakın takip (11) ve diğer etkenler (7) yer aldı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 741 bin 900 TL olurken, kazaların bölgelere göre dağılımı; Lefkoşa 22, Gazimağusa 8, Girne 16, Güzelyurt 4, İskele 3 oldu.

Aynı süre içerisinde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde toplam 7 bin 79 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 739 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat ( 250 ), Tehlikeli Sürüş ( 7 ), Dikkatsiz Sürüş ( 11 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 81 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 11 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 20 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 90 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 64 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 2 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 27 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 20 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 8 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 9 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 2 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 1 ) ve 136 diğer trafik suçları.