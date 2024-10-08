520 bin Sterlinlik vurgunda bir zanlı suçsuz çıktı

Lefkoşa’da sahte vekaletnamenin tapu dairesine sunularak taşınmaz mal satışından 520 bin Sterlin elde edilmesiyle ilgili tutuklanan Şener Dağgül suçsuz bulunarak serbest bırakıldı

Lefkoşa’da meydana gelen evrak sahteleme, sahte evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini suçlarından tutuklanan Enver Yücel, Doğuş Erzan ve Sadık Öztürk dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Daha önce tutuklanan Şener Dağgül’ün suçsuz olduğu anlaşılarak, serbest bırakıldı.

Polis, zanlı Yücel’in 2024 yılı içerisinde Lefkoşa’da bir şirketin yetkisinin kendisine verildiğine dair sahte vekaletname düzenleyerek, 03 Eylül 2024 tarihinde Lefkoşa Tapu Dairesine sunarak, şirkete ait taşınmazı satıp 520 bin Sterlin elde ettiğini söyledi. Polis, zanlının 23 Eylül’de tespit edildiğini, evinde ve iş yerinde yapılan aramada 55 bin TL ve 24 bin 870 TL para bulunduğunu söyledi. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde suçla bağlantılı Doğuş Erzan, Sadık Öztürk’ün de tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıların birlikte 30 Eylül’de mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada Enver Yücel’in Gönyeli’deki bir evi de sahte vekâletle sattığını, vekaleti ise Güzelyurt Tapu Dairesinde tedavüle sürdüğünü belirtti. Polis, yapılan soruşturmada Yücel ile Öztürk’ün birlikte hareket ettiklerinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlı Erzan’ın ise sahte vekaletname hazırlanması için Yücel’e sahte pasaport hazırladığına dair iddialar olduğunu belirtti.

Polis, Erzan’ın soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti. Polis memuru, Öztürk ile Yücel hakkında ise 3 gün ek süre istedi.

Yargıç, Öztürk ile Yücel’in 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. Yargıç, zanlı Erzan’ın ise yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 2 haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.