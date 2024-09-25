520 bin sterlinlik vurgun

Lefkoşa’da bir şirketin yetkisinin kendisine verildiğine dair sahte vekaletname düzenleyen ve tapu dairesine sunarak, şirkete ait taşınmazı satıp 520 bin Sterlin elde eden Enver Yücel tutuklandı

Lefkoşa’da sahte evrakla 520 bin sterlin temin eden şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da 44 yaşındaki Enver Yücel’in, bir şirkete ait arazinin satışı konusunda kendisini yetkilendirecek şekilde sahte vekaletname belgesi düzenleyerek, söz konusu belgeyi Lefkoşa Tapu ve Kadastro Dairesi’nde ibraz edip tedavüle sürdükten sonra, bir şahıstan sahtekarlıkla 520 bin Stg para temin ettiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Evrak sahteleme, sahte evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini suçlarından tutuklanan Enver Yücel dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 2024 yılı içerisinde Lefkoşa’da bir şirketin yetkisinin kendisine verildiğine dair sahte vekaletname düzenleyerek, 3 Eylül 2024 tarihinde tapu dairesine sunarak, şirkete ait taşınmazı satıp 520 bin Sterlin elde ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 23 Eylül’de tespit edildiğini, evinde ve iş yerinde

yapılan aramada 55 bin TL ve 24 bin 870 TL para bulunduğunu söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken evraklar olduğunu belirtti. Polis, kayıp emareler de olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.