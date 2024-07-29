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50 gram uyuşturucuyla yakalandı, "benim değil" dedi

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Lefkoşa’da trafik kontrolü esnasında 50 gram uyuşturucuyla yakalanan uyuşturucunun kendisine ait olmadığını iddia etti

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50 gram uyuşturucuyla yakalandı, "benim değil" dedi
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Lefkoşa’da trafik kontrolü esnasında uyuşturucuyla yakalanan K.I. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru, mahkemede olayla ilgili olguları aktardı.  
Polis, 27 Temmuz 2024 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, Lefkoşa’da trafik şubesinde görevli ekipler tarafından Şht. Mustafa Ruso Caddesi üzerinde yapılan kontrol esnasında zanlının aracının durdurulduğunu söyledi.
Polis, zanlının tavır ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine araçta yapılan kontrolde iki ayrı şeffaf naylon poşette yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti.
Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucunun kendisine ait olmadığını söylediğini, ancak başka bir izahat vermediğini açıkladı.
Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, uyuşturucunun nereden temin edildiğini araştıracaklarını ifade etti. Polis, alınacak ifadeler de olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, 3 günlük sürenin soruşturma amaçlı verildiğini, polisin araştırma yapması gerektiğini belirterek, talebi onayladı.
 
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