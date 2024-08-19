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5 şüpheli aranıyor

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Hamitköy’de araba satışı ve tamiri yapılan işyerinde önceki gün bir kişiyi kaçırıp, darp edip ve arabasını çalan 7 zanlıdan ikisi tutuklandı, diğer zanlılar ise aranıyor

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5 şüpheli aranıyor
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Lefkoşa’da meydana gelen “zorla insan kaçırma, alıkoyma, soygun, şiddet kullanma tehdidi ve ciddi darp” suçlarından tutuklanan zanlı Cesur Dinç’in ardından aranmakta olan zanlılardan Fatih Şimşek de tespit edilerek tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, 13 Ağustos 2024 tarihinde A.Ö. ile aralarında alacak verecek işi olan zanlılar Cesur Dinç, Fatih Şimşek ve beraberindeki 5 kişinin A. Ö’yü Hamitköy’de faaliyet gösteren bir iş yerine çağırarak konuştukları sırada muhtelif yerlerine vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettiklerini söyledi.

Polis memuru Taluğ, A.Ö’nün cebindeki LZ 157 plakalı aracın anahtarını alarak soygun suçunu işlediklerini, akabinde bina dışına çıkmasına izin vermeyip müştekiyi bulundukları yerden zorla iş yerinin arka kısmında oto kaporta boya olarak kullanılan binaya götürerek zorla kaçırıp alıkoyduklarını belirtti.

Polis, zanlılar Cesur Dinç, Fatih Şimşek ile 6 kişinin, müştekiye “erkeksen bu arabanın burada olduğunu git birine söyle” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunarak arabaya koyup Dörtyol bölgesinde bulunan Alpet Petrol istasyonunun yanındaki durağa bırakıtlarını belirtti.

Polis memuru Süleyman Taluğ, şikâyetin 16 Ağustos 2024 tarihinde yapıldığını, zanlılar Cesur Dinç, Fatih Şimşek’in tespit edilerek tutuklandığını, diğer 5 kişinin ise halen arandığını açıkladı. Polis memuru, alınacak birçok ifade, incelenmesi gereken birçok kamera görüntüsü ve aranmakta olan şahıslar olduğundan zanlının ilk etapta 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurun verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 gün tutuklu emir verdi. 

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