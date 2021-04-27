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49 yaşındaki Edip Yıldırım kayıp

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49 yaşındaki Edip Yıldırım kayıp

Polis Basın Subaylığı, 49 yaşındaki Edip Yıldırım’ın kayıp olduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre 26 Mart’ta evinden ayrılan Yıldırım bir daha dönmedi. Yıldırım’ın arandığı ifade edildi.

UYUŞTURUCU TASARRUFUNA TUTUKLAMA

Lefkoşa’da 22 Kasım 2020’de trafik kazası yapan R.B.A.A’nın (E-25) kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu madde içerdiği tespit edilmesi üzerine, dün Girne’de bulunan evinde arama gerçekleştirildi. Aramada 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

ÇATALKÖY’DE HIRSIZLIK

Çatalköy’de 17- 19 Nisan tarihlerinde Erdener Süpermarket’e müşteri olarak giden P.F’nin (E-81) toplam değerleri 295 TL olan muhtelif yiyecek ve içecek ürünlerini, H.Ç.O’nun (K-47) ise toplam değerleri 437 TL olan muhtelif kozmetik ürünlerini çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

5 DÖNÜM ARPA YANDI

Dün 16.30 sıralarında, Sütlüce-Nergisli anayolunun 0-1 km’leri arasında anayol kenarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu Mehmet Yağcı’ya ait 5 dönüm biçilmemiş arpa yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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