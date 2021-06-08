488 Bin TL’lik suç gelirine el konuldu

Kuzey Kıbrıs’ta suç gelirlerinin aklanmasında önemli bir role sahip Mali Bilgi Edindirme Birimi, 2020 yılında şüpheli para hareketlerini takip altına alarak 1,145 kişiyi soruşturdu, 488 bin 865 TL’lik suç gelirine el koydu

KKTC’de “suç gelirlerinin aklanması (kara para) ve terörün finansmanıyla mücadelede” önemli bir role sahip Mali Bilgi Edindirme Birimi (MABEB) 2020 yılı raporunda, özellikle yasadışı bet-bahis ile öğrenci ve müşteri profiline uymayan kazançlara dikkat çekti.Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren MABEB gerek Türkiye’deki Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) gerekse uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) ve Mali İstihbarat Birimi (Financial Intelligence Unit-FIU) ile yakın temas halinde çalışıyor.Kara para konusundaki etkin çalışmalarını sürdüren Mali Bilgi Edindirme Birimi raporunda, 2020 yılında yapılan soruşturmalarda 488 bin 865 TL’lik suç gelirine el konulduğu bildirildi.2019 yılında da 633 bin 146 TL’ye el koyan MABEB, iki yıl içinde 1 milyon 122 bin TL’lik miktarın; 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası kapsamında bütçe içerisinde yer alan “El Konulan Suç Gelirleri Hesabı”na aktarılmasını sağladı.“Kara parayla mücadele birimi” olarak da bilinen MABEB, 2020’de şüpheli para hareketlerini takip altına alarak 1,145 (bin 145) kişiyi soruşturdu.Yapılan soruşturmalarda oluşturulan 988 dosya yeni bir gelişme oluşması halinde yeniden değerlendirilmek üzere durgun dosya kategorisine alınırken, 48 dosya Başsavcılığa aktarıldı.Ayrıca, 59 dosyanın Para ve Kambiyo Yasası’na aykırılık teşkil ettiğinin ilgili makamlara bildirilmesine ve 19 dosyanın ilgili mercilere araştırma yapıp sonucunu MABEB’e bildirilmesi için aktarılmasına karar verildi.Yapılan soruşturması tamamlanan 7 dosya aleyhine ceza ise davası açılmasını sağladı.Ülkemizdeki bankalar ve diğer finans kuruluşları, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası” kapsamında müşterilerinin şüpheli para hareketlerini ilgili mercilere bildirmek zorunda.2020’de yaşanan ağır Covid-19 salgınına rağmen bankalar ile diğer finans kuruluşlarından MABEB’e yine “Şüpheli İşlem Bildirimi” ile “ihbar” yağdı.2016 yılında 564 olan toplam ŞİB sayısının 2017-2019 yıllarında sırasıyla 789, 2,524, 1,108 olduğu ve 2020’de ise 1,145 olduğu görülüyor. 2019 yılında 1,108 olan toplam ŞİB sayısının, 2020 yılında yaklaşık %3.33 oranında bir artış göstererek 1,145’e yükseldiği saptandı.Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Mali Bilgi Edindirme Birimi’nin sağladığı bilgilere göre, 2020 yılında yapılan “Şüpheli İşlem Bildirimleri ve İhbarlar” içinde özellikle “Yasadışı bet-bahis”, “öğrenci profiline uymayan para hareketleri” ile “müşteri profiline uymayan para hareketleri” dikkati çekti.2020’deki ŞİB bildirimleri içinde “Yasadışı bet bahis şüphesi” konusunda 376 tane ŞİB+İhbar yapılırken, “Öğrenci profiline uymayan para hareketleri” konusunda 268 tane, “Müşteri profiline uymayan para hareketleri” konusunda da 202 tane ŞİB+İhbar bildirimi yapıldı.MABEB’e 2020’de ulaşan ŞİB+İhbarlar içinde 2 adet suç gelirlerinin aklanması, 1 adet terör veya terörizmin finansmanı, 9 adet şüpheli kripto para hareketi de dikkati çekti.Geriye kalan ilgi çekici diğer şüpheli işlemlerin bazıları ve ŞİB+İhbar sayısı şöyle:“Kaynağı belirsiz kazançlar:72”, “Sınır kapılarında yakalanan limit üstü paralar: 59”, “Yüksek miktarlı para hareketleri: 32”, “Dolandırıcılık: 27”, “Sahte havale: 25”, “Olumsuz medya haberi: 24”,