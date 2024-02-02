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479 gündür kaçak yaşıyordu

Lefkoşa’da polisin kimlik kontrolü yaptığı Nijerya uyruklu Ayodeji Gbolade’nin 479 gündür KKTC’de kaçak yaşadığı ortaya çıktı

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479 gündür kaçak yaşıyordu
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KKTC’de ikamet izinsiz olarak yaşayan Nijerya uyruklu Ayodeji Gbolade tespit edilerek tutuklandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 31 Ocak 2024 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin, zanlıyı yaya olarak tespit edip, kimlik kontrolü yaptıklarını söyledi.
Polis, zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 27 Kasım 2022 tarihinden beri 479 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının belirlendiğini söyledi. Polis memuru, Nijerya uyruklu zanlının ülkede herhangi bir yasal bağı olmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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