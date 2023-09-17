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46 yaşında hayatını kaybetti

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46 yaşında hayatını kaybetti
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Haspolat’ta yaşayan Ayhan Kutugu (E-46),  Haspolat’ta bulunduğu bir mekanda aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis açıklamasına göre dün saat 18:00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 
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