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44 yıl haksız yere hapis yatan adama büyük tazminat

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ABD’de beyaz bir kadına tecavüz etmekle haksız yere suçlanan ve 44 yıl boyunca hapis yatan siyahi adama 25 milyon dolar tazminat ödenecek

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44 yıl haksız yere hapis yatan adama büyük tazminat
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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 44 yıl boyunca haksız yere hapis yatan Ronnie Wallace Long'a 25 milyon dolar tazminat verilecek.
Long'un avukatları, 25 milyon dolarlık bir anlaşmaya varıldığını söyledi. Anlaşma, 25 yılını kaybeden Long'tan resmi olarak özür dilemeyi de içeriyor.
Long'un tazminat davası açtığı Concord Şehir Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, "Concord şehri, önceki şehir çalışanlarının Long'un haksız mahkumiyetine yol açan önemli hataları ve kasıtlı suiistimallerinin sorumluluğunu kabul ediyor." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, "Bay Long ve ailesine onlardan alınan her şeyi tam olarak geri verecek hiçbir önlem olmasa da, bu anlaşma aracılığıyla geçmişteki yanlışları düzeltmek ve sorumluluğu üstlenmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." denildi.
Concord Şehir Meclisinin açıklamasında ayrıca "Long'a, ailesine, arkadaşlarına ve toplumumuza karşı derin pişmanlık duyuyoruz" denildi.
Şu an 68 yaşında olan siyahi adam, beyaz bir kadına tecavüz etmekle suçlandığında henüz gençti.
1976 yılındaki davada tamamı beyazlardan oluşan bir jüri, Long'u hırsızlık ve tecavüz suçlarından mahkum etti. Long 21 yaşındayken iki kez müebbet hapis cezası aldı.
Long'un avukatları, olay yerinden toplanan 40'tan fazla parmak izinin hiçbir zaman paylaşılmadığını ve Long'a ait olmadığını söylemişti.
Ağustos 2020'de federal bir temyiz mahkemesi, yeni bir duruşma yapılmasına karar verdi. Ardından Long'un mahkûmiyeti iptal edildi ve hapisten çıkarıldı.
 
 
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