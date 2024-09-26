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434 sürücü rapor edildi, 42 araç trafikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı

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Trafik denetimlerinde 434 sürücü rapor edildi, 42 araç trafikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı

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434 sürücü rapor edildi, 42 araç trafikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı
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Ülke genelinde trafik ekiplerince dün yapılan denetimlerinde 2 bin 415 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından toplam 434 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 42 araç trafikten men edildi ve bir sürücü de tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre rapor edilen trafik suçları şöyle: “162’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, üçü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,
51’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 18’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, beşi sigortasız araç kullanmak, ikisi trafik ışıklarına uymamak, ikisi tehlikeli sürüş yapmak ve 163’ü diğer trafik suçları.”
 
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