406 miligram alkolle araç sürdü

İskele-Granel ana yolundaki yol kavşağında, dün saat 22.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi; kazada, 2 kişi yaralandı, kazaya sebebiyet veren alkollü sürücü Evgenii Anikin (E-38) tutuklandı.

Kaza, Evgenii Anikin’in UC 138 plakalı aracı ile yüzde 406 miligram alkol tesiri altında Ünimar çemberi istikametine doğru süratli şekilde seyrettiği sırada yolun sağına geçmesi ve karşıdan gelen 44 yaşındaki Aygül Geniş’in GF 340 plakalı aracına çarpmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucunda, Aygül Geniş’in sol ayağında ve aynı araçta bulunan 40 yaşındaki Çiğdem Küplü’nün sağ kalça kemiğinde kırık meydana geldi. Yaralılar, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

(Foto: Arşiv)