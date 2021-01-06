4 yıldır kaçak kalıyordu

Mağusa’da polis ekibi tarafından yapılan kontrolde 2017 yılından beri ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen Nihat Yılmaz tutuklandı



Mağusa’da dün sabah polis ekipleri tarafından yapılan kontrol sırasında tespit edilen Nihat Yılmaz’ın 2017 yılından beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiği ortaya çıktı.

Tutuklanan zanlı “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlaması ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, yürütülen soruşturma nedeni ile zanlı Yılmaz’ın 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Löğmen Yücetürk mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Nihat Yılmaz’ın 5 Ocak 2021 tarihinde Mağusa’da polis ekipleri tarafından tespit edildiğini belirtti.

Zanlı Yılmaz’ın Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’ne celp edildiğini söyleyen Yücetürk, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 31 Ocak 2017 tarihinde 45 günlük vize ile geldiğini ve vize süresinin dolmasına rağmen ülkeden çıkış yapmayıp KKTC’de izinsiz ikamet ettiğini açıkladı.

Yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ifade eden Yücetürk, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.



