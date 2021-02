4 tecavüz, 7 tecavüz teşebbüsü!

Firari Alexander Satlaev’in Rusya’da işlediği suçların detayları ortaya çıktı. Firari, Rusya’da 4 kadına tecavüz ederek, 7 kadına ise tecavüz teşebbüsünde bulundu





Lefkoşa Merkezi Cezaevinden 8 Şubat tarihinde kaçan Rus asıllı Alexander Satlaev’in, aramaları çalışmaları devam ederken, Rusya’daki suçları hakkında da detaylar ortaya çıktı.

2012 yılının Aralık ayında ilk tecavüz vakasını gerçekleştiren firari Satlaev, 4 tecavüz ve 7 tecavüz teşebbüsünün ardından tutuklan ve 5 Mart 2019 tarihinde hapishanede 1 yıl tutuklu kalmadan, serbest bırakıldığı öğrenildi.

2012 yılında Alexander Satlaev, Gorno-Altaysk için Rusya Araştırma Komitesi'nin (ICR) yeni oluşturulan departmanında araştırmacı olarak görev yapmaya başladı. Aynı yılın Aralık ayında, ise yeni yıl tatillerinden kısa bir süre önce ilk saldırısını gerçekleştirdi.

İlk saldırısında, Valentina isimli kadını sessiz bir avluda izledi, korkuttu, ağzını kapattı ve boynunu sıktı... Valentina isimli kadın, kurtarıldı.

Satlaev'in bir doğum kliniğinin yakınında, kurbanın düşük yapma tehdidiyle karşı karşıya olmasıyla ilgili sözlerine rağmen, açıkça hamilelik belirtileri olan bir kadına saldırdığı ve tecavüz ettiği bir olay daha var. Bu olayın ardından sorgu altında olan Satlaev, her şeyi inkar ederek, hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

Alexander Satlaev, ikinci saldırı için daha iyi hazırlandı ve sıradan tanıklardan saklanmasının garanti edilebileceği bir yer seçti. Yeni kurbanı Irina, 30 Aralık 2012 gecesi, kocasıyla kavga ettikten sonra hayal kırıklığına uğramış duygularla bir kafeden evine dönerken, Satlaev'in buluşma teklifini sert bir şekilde reddetti. Sonra dedektif onu takip etti ve uygun bir an bekledikten sonra arkadan saldırdı, boğmaya ve cinayetle tehdit etmeye başladı.

Satlaev, kurbanını garaja sürükledi ama bir noktada Irina kendine gelerek, tecavüzcüye karşı savaşmayı başardı. Sonra Satlaev, yumruklarıyla kurbana koştu, Satlaev'i kasıklarından tekmeledi ve yardım çığlıklarıyla kaçtı. Yola ulaşan Irina’yı bir araba kurtardı.

Irina saldırganı tarif etti ancak kadının sözlerini ciddiye polisler tarafından alınmadı. Kurbanın ifadesi protokole bile girmedi ve Irina'ya yapılan saldırı Satlaev için son değildi...

GÖREV İSTASYONUNDA KORKU VE NEFRET

Irina'ya yapılan saldırının ardından, ceza almayan Satlaev, neredeyse bir yıl boyunca Gorno-Altaysk'ı bölgesini korku içinde tutarak, şehrin sokaklarında, avlularda veya evlerin girişlerinde kadınlara saldırmaya devam etti.

Ancak başka bir başarısızlık Satlaev'i bir süre durmasına neden oldu. Satlaev, Anastasia isimli bir kadını, fark etti. Onu en yakın otoparka sürükledi ancak kız arabaya sertçe vurmayı başardı. Arabanın alarmı çalmasıyla birlikte firari Satlaev kaçtı. Bu olaydan sonra tecavüzcü birkaç ay sessizliğini korudu...

Satlayev bir sonraki tecavüzünü Temmuz 2013'te gerçekleştirdi. Gorno-Altaysk'ın merkezinde sabah erkenden işten dönen kafeterya çalışanı olan Galina isimli kadını izlemeye başladı. Tecavüzcü, kıza telefonu kapatmasını emretmesinin ardından, kız korkuyla "her şeyi almasını" teklif etti. Ancak Satlaev tek bir şeyle ilgileniyordu... Galina'ya tecavüz ederek evin yolunu tuttu. Galina ise tecavüzün ardından polise giderek, şikayetçi oldu.

Galina görev birimine geldi ancak Soruşturma Komitesi'nde görev yapan Araştırmacı Satlaev oraya çağrıldı. Tecavüz davası, zanlı olan kendisine verildi. Kurbanı bir ifade yazmanın anlamsız olduğuna ikna etmeye çalışarak, birçok bahane ile onu ifade vermemesi yönünde ikna etti.

Firarinin, Gorno-Altaysk'taki suçlar dizisi devam etti ve kolluk kuvvetleri tecavüzcünün izini sürdüremedi… Neredeyse ona karşı hiçbir kanıt yoktu. Tam olarak Satlaev'in bir sonraki kurbanı, kafelerden birinde temizlikçi olan Nina isimli bir kadın oluncaya kadar... Kurumda kıza saldıran tecavüzcü onu yere itti, mağdur kadın başını vurarak, bilincini kaybetti. Nina, gözlerini açtığında ise kimse yoktu… Tecavüzcü Satlaev, onun öldüğünü düşündü, korktu ve kaçtı. Ancak, kafeden ayrılan Satlaev, güvenlik kameralarına yakalandı. Bu kayıtlar davaya eklendi...

Bundan sonra ise iki kadın daha Satlaev'in kurbanı oldu. Onlardan birine sokakta, ikincisine özel bir evin mahzeninde tecavüz etti. Ekim 2013'te, bir müfettiş, akşam koşu yapan bir kıza saldırmaya çalıştı, ancak avluya giren bir çöp kamyonundan korkması nedeniyle olay yerinden kaçtı.

İki hafta sonra, 24 yaşındaki kıdemli müfettiş gözaltına alındı. Satlaev'in başka bir suç mahallinden çok uzak olmayan güvenlik kameralarına tekrar yakalanmasıyla beraber, operatörlere yardım etti. Kamera kayıtları, tecavüzcünün arabaya nasıl girdiğini gösterdi... Bu bilgi Satlaev'in ulaştığında, meslektaşları bir iç soruşturma başlattı. ICR, "Özel gizlilik rejimindeki müfettişler, sonunda tecavüzü işleyen [Satlayev] olduğundan emin olmak için bir dizi önlem aldı" dedi.

Satlaev'in tutuklanması büyük bir skandala dönüştü. ICR aygıtında, öyküsüne "departman çalışanlarından birinin şiddet içeren bir suçtan şüphelenildiği ilk çirkin vaka" deniyordu. Olayın tüm koşullarını açıklığa kavuşturmak için Moskova'dan Gorno-Altaisk'e bir komisyon gönderildi. Satlaev, tutuklandığı gün, tutuklunun kendisinin suçlamalarını veya itiraflarını beklemeden TFR'den kovuldu. Buna ek olarak, TFR Eduard Oshlykov'un bölge departmanı başkanı, yardımcısı Andrei Munatov ve soruşturma departmanı başkanı Andrei Kavunov işlerini kaybetti.

Chemal Bölge Mahkemesi başkanı tecavüzcünün babası da istifa etti.

Müfettişler, bazı kaynaklara göre Satlaev'in kendisi olan dört tecavüz ve yedi tecavüz teşebbüsü hakkında kanıt topladı. Ayrıca eski soruşturmacı, "Resmi Yetkilerin Kötüye Kullanımı" ve "Cinayetle Tehdit" ile suçlandı.

Tutuklandıktan sonra soruşturmacı önce bir itiraf yazdı ve tüm suçları itiraf etti. Ancak daha sonra duruşmada ifadesini değiştirdi ve yalnızca bir tecavüz vakasını kabul etti. Duruşma sırasında tek kelime pişmanlık duymadı.

Savcılık, Satlaev'i (bu arada uzmanların aklı başında olduğunu kabul eden) katı bir rejim kolonisinde yedi yıl hapis cezasına çarptırdı. Suikast girişiminin iki bölümünde, eski araştırmacı delil yetersizliğinden beraat etti. Başka bir girişim, cinayet tehdidiyle ilgili daha yumuşak bir makale olarak yeniden sınıflandırıldı.

Altay Cumhuriyeti Gorno-Altay Şehir Mahkemesi'nin yüksek profilli davasına ilişkin karar 28 Temmuz 2015'te verildi. Satlaev, 75 bin ruble para cezası ile genel bir rejim kolonisinde altı yıl aldı. Hükümlü, iki kurbana manevi tazminat olarak 250 bin ruble daha ödemesine karar verildi.

Satlaev karara itiraz etmeye çalıştı, sonuç alamadı; daha sonra bir yüksek mahkeme, hapis cezasına altı ay daha ekledi. Satlaev, eski güvenlik görevlileri için Nizhny Tagil kolonisinde görev yapmak üzere gönderildi. Zaten bölgede, hükümlü beraat ettiği bölümler için tazminat talep etti ve devlete 50 bin ruble dava açtı.

2019'un başında, eski müfettiş şartlı tahliye için bir dilekçe verdi: Satlaev, mahkemeyi kendi davranışında olumlu değişiklikler elde ettiğine ikna etmeye başladı. 5 Mart'ta, hükümlü yaklaşık bir yıl hapishanede geçirmeden serbest kaldı. Serbest bırakıldıktan sonra, yerel Altay Cumhuriyeti'ni komşu bölge Altay Krai'ye terk etti ve birkaç ay boyunca kimse onu görmedi. Garip bir tesadüf eseri, Satlayev'in 2019 yazına kadar yargılanmasına ilişkin veriler, adli kayıtların veri tabanından kaldırıldı...

4 Ağustos gecesi, Satlaev bir yaşlı kadına saldırdı. Mağdura bir konut binasının girişinde tecavüz etti. Daireye ulaşan kurban, polisi aradı ve bu sefer operatörler Satlaev'i çok hızlı bir şekilde takip ettiler.

Şaşırtıcı bir şekilde, mükemmel bir öğrenci ve daha sonra iyi bir araştırmacı olan Alexander Satlaev, eski bir kolluk kuvvetleri için affedilemez bir hata yaptı. Soruşturmaya göre, kendisini tanımadıkları ve kimliğinin tespit edilmemesi gereken başka bir bölgede kasten tecavüze uğradı. Ancak bazı nedenlerden dolayı Satlaev, tek bir genetik materyal bankasının varlığını tamamen unuttu, ancak bir araştırmacı olarak defalarca ona örnekler gönderdi ve bankadan sonuçlar aldı.

Tecavüzcü, Barnaul'daki kurbanın vücudunda biyolojik izlerini bıraktı ve Satlaev'in kimliği bir hafta sonra belirlendi. Diğer kanallar aracılığıyla kontrol etmek, yalnızca uzmanların sonuçlarını doğruladı. Doğru, o zamana kadar eski araştırmacı çoktan kaçmayı başarmıştı. Trafik kameraları Mitsubishi Lancer'ını Kazakistan sınırına giden karayolunda kaydetti. Eski müfettiş önce federal, ardından uluslararası arananlar listesine alındı.

Satlaev Girne'de soygun ve cinsel tecavüz suçlarından hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bulunuyordu.

Rus uyruklu Alexander Satlaev, Girne’de, bir kadının boğazını sıkarak bayılttıktan sonra çantasından paralarını çaldığı suçlamasıyla tutuklandı.