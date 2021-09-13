4 saatte 46 araç trafikten men edildi

Polisin ülke genelinde yaptığı denetimlerde bir gecede 583 araç sürücüsüne ceza kesildi, 46 araç trafikten men edildi, iki sürücü tutuklandı

Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri tarafından önceki gün dün 22.00-02.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 29 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi.Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise 824 araç kontrol edildiği, suç işlediği tespit edilen 317 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildiği ve 1 aracın trafikten men edildiği bildirildi.Polis’ten verilen bilgiye göre, Girne’de gerçekleştirilen denetimler sonucu, alkollü içki ruhsatı olmaksızın alkollü içki satan bir restoran ve kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 45 kişi tespit edildi. Tespit edilen şahıslar hakkında yasal işleme gidildi.Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise 550 araç kontrol edildiği, suç işlediği tespit edilen 155 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildiği, çeşitli suçlardan dolayı 41 aracın trafikten men edildiği ve 2 araç sürücüsünün tutuklandığı bildirildi.Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler sonucu bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, gece kulüpleri, bar ve eğlence yerleri ile kahvehanelerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği kaydedildi.Bölgede trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise 54 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 44 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.İskele’de gerçekleştirilen denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi.Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 450 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 67 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, çeşitli suçlardan dolayı 4 araç trafikten men edildi.Sokağa çıkma yasağı kapsamında ise önceki gün ve dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 91 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 9 iş yerinin ise kapama saatine uymayarak yasal emirlere riayet etmediği tespit edildi.Polis, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi