4 kazanın 3'ünün nedeni alkollü sürücüler

Ülkede dün sabahtan bu yana meydana gelen 4 trafik kazasında biri çocuk 6 kişi yaralanırken, kazalardan 3’ünde kazaya neden olan sürücülerin alkollü olması dikkat çekti

Polis basın bülteninde yer alan bilgilere göre, dün sabah 05.30’da Güvercinlik-Çayönü ana yolunun 4-5. Kilomtreleri arasındaki kazada iki kişi yaralandı.

151 miligram alkollü içki tesiri altındayken EV 017 plakalı aracıyla Çayönü’ne seyreden Bekir Özer (E-21), yoldaki sağa viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bariyerlere çarparak yoldan çıkıp takla attı.

Kazada yaralanan Bekir Özer ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Okan Akarsu (E-36) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiler.



Bariyere çarptı, takla attı, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı



Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda, Demirhan’daki Dört Kardeşler Restoran önlerinde dün gece 21.30 sıralarındaki kazada, Nebi Demirkaya (E-26) yönetimindeki KZ 702 plakalı aracıyla seyrederken dikkatsizliği sonucu yolun sağında bulunan beton bariyere çarpıp takla attı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Nebi Demirkaya ile araçta yolcu olarak bulunan Şehriban Demirkaya (K-25) ve Rüzgar Demirkaya (E-3) Lefkoşa Dr. burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin arından taburcu edildiler.



Gazimağusa-İskele yolunda çemberdeki kazada alkollü sürücü tutuklandı



Gazimağusa - İskele ana yolunda dün gece 22.00 sıralarında meydana gelen kazaya yol açan alkollü olduğu saptanan sürücü tutuklandı.

239 miligram alkol etkisi altında EC 634 plakalı aracı kullandığı belirtilen Mustafa Atlay (E-54), sol şeritte kuzeye seyrederken Lions Garden çemberine geldiğinde dikkatsizliği sonucu sağ şeride geçmesiyle o esnada sağ şeritte aynı istikamette seyreden Niloufer Motamadi (K-31) yönetimindeki NA 201 plakalı salon aracın sol arka yan kısmına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken EC 634 plakalı araç sürücüsü Mustafa Atlay tutuklandı.



Girne’de alkollü sürücü aracıyla evin bahçesine girdi



Öte yandan gece yarısı Girne’de meydana gelen trafik kazasında, alkollü içki tesiri altında seyreden Haluk Kurtdemir (E-63) PA 549 plakalı aracıyla bir evin bahçesindeki ağaca çarparak durabildi.

Saat 00.30’da meydana gelen kazada, Zafer Caddesi’nde kuzeye doğru seyreden ve 212 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu saptanan Haluk Kurtdemir, sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kurtdemir’in aracı, yolun sağından çıkarak bir evin bahçe tellerine çarptı ve bahçedeki bir ağaca çarpıp durdu.

Kazada yaralanan Haluk Kurtdemir, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

