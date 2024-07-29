4 çocukla KKTC’ye geçmeye çalıştılar!

3’ü kadın, 5’i erkek 8 göçmen, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollardan giriş yaparken yakalandı

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a “yasa dışı yollardan” giriş yapan 3’ü kadın, 5’i erkek 8 göçmen ile biri 1 yaşında bebek, 4 çocuk, Derinya bölgesinde yakalandı. “Askeri Yasak Bölgeyi İhlal” suçlamasıyla 8 mülteci mahkemeye getirildi. Çocuklarıyla birlikte mahkemeye getirilen mülteciler için sosyal hizmet uzmanı da hazır bulundu.

Mahkemede olguları aktaran polis, 3’ü kadın, 5’i erkek 8 göçmenin çocuklarıyla birlikte 27 Temmuz tarihinde Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollardan giriş yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlıların Derinya bölgesinde askeri yasak bölge içerisinde görevli askerler tarafından tespit edildiklerini belirtti. Polis, soruşturma başlatıldığını belirterek, mültecilerin 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, mültecilerin 3 gün süreyle polis gözetiminde kalmasına emir verdi. Bu arada kadın ve çocukların bir öğrenci yurdunda, erkeklerin ise polis hücresinde tutulacağı öğrenildi.

