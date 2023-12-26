3’er ay hapis yatacaklar

Lefkoşa’da meydana gelen vahim zarar meselesi ile ilgili yargılanan Muhammad Saffer ve Qamar Rasheed hakkındaki dava dün karara bağlandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar 3’er ay hapse mahkum edildi.
Yargıç, sanıkları, kendi ikrarları, sunulan olgu ve emareler ışığında suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Yargıç, sanıkların mahkûm olduğu Vahim Zarar suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi bir suç olduğuna vurgu yaptı. Candaş, Vücut Bütünlüğü ’nün Anayasa ile koruma altına alındığına değinerek, bu hakkın ihlal etmeye kimsenin hakkı olmadığının altını çizdi. Sanıkların lehine ve aleyhine tüm hususlara değinen Yargıç, sanıklara oy birliğiyle üç ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.
NE OLMUŞTU
Lefkoşa’da 5 Ağustos 2023 tarihinde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada, Muhammad Saffer ve Qamar Rasheed, Syed Tabraız Ashıq’ın sol göğüs kafesine yumruk atmak suretiyle 7 kaburga kemiğinin kırılmasına sebep olup vahim zarara uğratmıştı.
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