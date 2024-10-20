392 sürücü rapor edildi, 28 araç trafikten men edildi

Polis trafik ekiplerinin dün ülke genelindeki trafik denetimlerinde kontrol edilen 2 bin 422 sürücüden 392’si rapor edilirken 28 araç trafikten men edildi, bir sürücü de tutuklandı.
Polis bültenine göre rapor edilen sürücülerden 208’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak; 29’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak; 23’ü alkollü içki tesiri altında, 10’u seyrüsefer ruhsatsız, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 4’ü emniyet kemeri takmadan ve 2’si sigortasız araç kullanmaktan;112’si de diğer trafik suçlarından ceza aldı.
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