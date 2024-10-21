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38 araç trafikten men edildi, 2 sürücü de tutuklandı

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38 araç trafikten men edildi, 2 sürücü de tutuklandı
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Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 38 araç trafikten men edildi, 2 sürücü de tutuklandı.
2 bin 238 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, 376 sürücü aleyhinde de yasal işlem başlatıldı. 
Polis Basın Bültenine göre, rapor edilen trafik suçları şöyle:
“137’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 25’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 32’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanmak, 143’ü diğer trafik suçları.”
 
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