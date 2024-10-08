372 gün kaçak yaşadı

Küçük Kaymaklı bölgesinde polis tarafından şüpheli görülen Chikeluba Emuzulike’nin 372 gündür KKTC’de kaçak yaşadığı ortaya çıktı

KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Chikeluba Emuzulike dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 6 Ekim 2024 tarihinde saat 08.30 sıralarında devriye gezen ekipler tarafından Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde şüpheli görülen zanlıya kimlik kontrolü yapıldığını söyledi. Polis, yapılan kontrolde zanlının 30 Eylül 2023 tarihinden beri 372 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlı hakkında 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlı ise çantasının çalındığını, çantasında bulunan pasaportunun da çalındığını, bu nedenle muhaceret işlemi yaptıramadığını belirtti.

Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.