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37 araç trafikten men edildi

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37 araç trafikten men edildi
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Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde bin 959 araç sürücüsü kontrol edildi, 339 sürücü ceza aldı ve 37 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre rapor edilen trafik suçları şöyle:

“112’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 16’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 28’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 1’i aracın ışık kurallarına uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 139’u diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.”

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