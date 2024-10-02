366 gündür kaçak yaşıyordu

Gönyeli’de şüpheli hareketlerinden dolayı durdurulan Afrika uyruklu zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 366 gündür kaçak yaşadığı tespit edildi

"KKTC'den İkametiz izinsiz İkamet etmek" suçundan tutuklanan Samuel Yajah dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 1 Ekim 2024 tarihinde saat 01:40 raddelerinde Gönyeli'de Şht Ali Yusuf Hacı Sokak üzerinde şüpheli hareketlerinden dolayı durdurularak Gönyeli'de sakin Samuel Yajah’ın yapılan muhaceret kontrolünde 30.09.2023 tarihinden itibaren 366 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, suçüstü tutuklanan zanlının üzerinde kendini tanıtacak herhangi bir kimlik bulunmadığını ifade etti.

Polis, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.