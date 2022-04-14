350 Euro’ya insan kaçakçılığı

Havaalanı batısındaki Kırklar çemberinde Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan dört kişi tutuklandı. Zanlıların Güney’e geçmek için Pakistan uyruklu bir kişiye kişi başı 350 Euro ödedikleri ortaya çıktı



Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçmek için gizli ittifak yapan zanlılar Bilal Ansar, Daniel Mubemba Kulula, Mosengo Felly Mabwi, Weka Guerhcom Angenda, Manzanza Kembo Henock tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, olguları aktardı. Polis, 12 Nisan 2022 tarihinde saat 23:20'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünü tarafından, Havaalanı batı kısmında bulunan Kırklar çemberi üzerinde yapılan operasyonda, Alsancak'ta sakin 26 yaşındaki Pakistan uyruklu Bilal Ansar’ın kullanımında bulunan ZRN 282 plakalı salon araç içerisinde, 24 yaşındaki Daniel Mubemba Kulula, 29 yaşındaki Mosengo Felly Mabwi, 25 yaşındaki Weka Guerhcom Angenda ile 22 yaşındaki Manzanza Kembo Henock’un tespit edilerek, Bilal Ansar'dan yapılan soruşturmada tümü için toplam 120 Euro karşılığında Güney Kıbrıs'a geçmelerine yardımcı olmak maksadı ile anlaştıkları, Manzanza Kembo Henock'dan yapılan sorgulamada ise kişi başı 350 Euro karşılığı KKTC'den Askeri Yasak Bölgeyi ihlal edip Güney Kıbrıs’a geçirmek için ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurduklarının tespit edildiğini anlattı.

Polis, adı edilenlerin derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtip, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



