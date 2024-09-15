banner913
banner932
Süper Kupa yine MTG’nin
Süper Kupa yine MTG’nin
34 0
Barolar Birliği ve Altın Patiler Derneği: “Paşaköy’de bir köpek silahla vurulup katledildi”
Barolar Birliği ve Altın Patiler Derneği: “Paşaköy’de bir köpek silahla vurulup katledildi”
25 0
 
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu yarın 5 saat trafiğe kapatılacak
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu yarın 5 saat trafiğe kapatılacak
34 0
“Vatana göz dikmek isteyenlere ders vermek için hazır olun”
“Vatana göz dikmek isteyenlere ders vermek için hazır olun”
55 0
Okullarda güvenlik endişesi
Okullarda güvenlik endişesi
26 0
İskele Belediyesi'nin 2. Yaz Etkinlikleri sona erdi
İskele Belediyesi'nin 2. Yaz Etkinlikleri sona erdi
25 0
Mehmet Akif Caddesi hafta sonu yer yer araç trafiğine kapatılacak
Mehmet Akif Caddesi hafta sonu yer yer araç trafiğine kapatılacak
32 0
banner1032

349 sürücü rapor edildi, 51 araç trafikten men edildi

banner1020

banner1045
349 sürücü rapor edildi, 51 araç trafikten men edildi
banner971

Ülke genelinde dün yapılan denetimlerde 2 bin 288 araç sürücüsü kontrol edilirken, 349 sürücü rapor edildi, 51 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı raporlanan trafik suçları şöyle açıkladı:

“167 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 23 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 32 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5 sigortasız araç kullanmak, 2 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 1 trafik ışıklarına uymamak, 93 diğer trafik suçları”

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.