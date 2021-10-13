34 ay önce cesedi bulunan Vietnamlı kadınla ilgili 3 kişi tutuklandı

Ercan-Gaziköy yolunda Ocak 2019’da cesedi bulunan Vietnamlı kadının öldürülmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı

Ercan - Gaziköy ana yolunda 6 Ocak 2019’da cesedi bulunan Vietnam uyruklu Dam Thi Hop’un (K) öldürülmesiyle ilgili yürütülen ileri polis soruşturması neticesinde zanlı görülen 3 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre 15 Ekim 2017’de kayıp olarak bildirilen Hop’un öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Hop’un Hop S.S. (E-45), S.S. (E-17) ve S.S. (K-67) bugün saat 11.00’de Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Ercan - Gaziköy ana yolu üzerinde yoldan yaklaşık 20 metre içeride battaniye ve siyah poşete sarılı vaziyette bir kadın cesedi bulunmuş; yürütülen soruşturma kapsamında Hop’a ait olduğu tespit edilmişti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.