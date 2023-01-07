30 Suriyeli göçmen ve 2 insan kaçakçısı tutuklandı

Karşıyaka'da kaptanı henüz tespit edilemeyen bir tekne ile ülkeye kanunsuz olarak giriş yapan 28’i erkek, 6’sı çocuk, 2’si kadın Suriyeli göçmen ve göçmenleri van bir araç ile Alayköy’e taşıyan iki insan kaçakçısı tutuklandı

Girne Karşıyaka’da dün sabaha doğru tekne ile ülkeye kanunsuz olarak giriş yapan, 28’i erkek, 6’sı çocuk, 2’si kadın Suriyeli göçmen tespit edildi.

Polis, zanlıları M.K ve K.D tarafından van bir araç ile Alayköy’e taşındıkları esnada tespit etti.

M.K ile K.D ‘insan kaçaklığı’ suçlamasıyla tutuklandı, 30 Suriyeli göçmen de mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların bağlantı içerisinde olduğu şahısların arandığını mahkemede açıkladı.

Mahkeme, zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk kararı verdi.

Polis, zanlıların 6 Ocak’ta 00.00-00.30 saatleri arasında Girne Karşıyaka'da kaptanı henüz tespit edilemeyen bir tekne ile ülkeye kanunsuz olarak giriş yaptıklarını söyledi.

Suriye uyruklu zanlıların Alayköy'e taşındıkları esnada tespit edilerek tutuklandıklarını anlattı.

Polis, zanlı M.K ile K.D’nin de "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandığını aktardı.

Karşıyaka Girne'de dün saat 01.30 sıralarında zanlı K.D’nin kullanımındaki araç ile ülkeye kanunsuz olarak giriş yapmalarını sağladıkları 28’i erkek, 6’sı çocuk, 2’si kadın Suriye uyruklu göçmenleri taşıdıkları sırada tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandıklarını anlattı.

Polis, 30 zanlının KKTC'ye Kanunsuz Yollarla Giriş Yapmak" suçundan methalder olduklarını söyledi.

Polis, zanlıların 6 Ocak’ta 00.00-00.30 saatleri arasında Girne Karşıyaka'da kaptanı henüz tespit edilemeyen bir tekne ile kanunsuz olarak giriş yaptıklarını söyledi.

Suriye uyruklu zanlıların Alayköy'e taşındıkları esnada tespit edilerek tutuklandıklarını anlattı.

Polis, tahkikatın henüz yeni başladığını, incelenecek olan kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirtti.

Zanlıların bağlantı içerisinde olduğu şahısların arandığını ifade eden polis, tespit edilecek şahıslar olması halinde tahkikatın geniş çapta yürütüleceğini söyledi.

Polis, zanlıların serbest kalması halinde tahkikatın seyrine etki edecekleri de açık olduğundan zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, tüm zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

